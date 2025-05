Una Palabra Oportuna 3962

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la mañana

Martes 06 de mayo de 2025

Por: Edgar Magallanes SJ

Yo soy el pan de vida

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a Ti.

Jesús dice: en verdad, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino mi Padre. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed.

Reflexiono:

Si uno se alimenta con azúcar, comida procesada y frita, se refleja en la salud. Si uno se alimenta con comida sana, se refleja en la salud; así pasa con quien se alimenta de la Palabra de Jesús.

Me pregunto:

¿Sufro por la ambición de lo que no tengo en vez de vivir de Jesús?

¿Me alimento con la Palabra de Jesús y mis obras dan fe de ello?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

