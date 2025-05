Una Palabra Oportuna 3964

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la mañana

Miércoles 07 de mayo de 2025

Por: Mireya Escalante

Tan solo creerle (Juan 6, 35-40)

Todos y cada uno de nosotros hemos sido dados por el Padre a Jesús y Él no nos debe perder, porque esa es la voluntad de Papá Dios.

Qué bonito que seamos un encargo de Dios a su Hijo, por eso aunque no lo veamos ni lo sintamos, el Hijo que cumple la voluntad del Padre está pendiente de nosotros nos ayuda, nos protege, nos consuela, con tal de que le creamos. Si no creemos Él aún seguirá súper pendiente de nosotros hasta que empecemos a creer.

Y si realmente lo hacemos nos daría una enorme tranquilidad, tendremos vida eterna, seremos felices por siempre y a pesar de nuestras fallas, y aunque a veces no hacemos lo que queremos si no lo contrario, Él está ahí brindando su amor.

Como queremos la felicidad que buscamos nosotros para todos, nos surge la idea de volvernos sus propagandistas para tratar que esos que andan solos y tristes crean, para que se sientan acompañados y alegres.

Lo que realmente necesitamos es tener fe, como un granito de mostaza, eso nos bastaría, pero tontamente dudamos. Por el contrario creernos y sentirnos hijos consentidos de Dios, cambiaría nuestras vidas.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

