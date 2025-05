Una palabra Oportuna 3976

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la mañana

Martes 13 de mayo de 2025

Por: Edgar Magallanes SJ

Hijos del Rey del Universo

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a Ti.

Jesús pasea fuera del Templo y los judíos le preguntan si Él es el Mesías. Jesús dice: ya se los dije y no creen. Mis obras atestiguan que vengo de Dios Padre, pero no creen por no ser de mis ovejas.

Reflexiono:

Quien cree en Jesús es un Rey y una Reina, hijos del Rey del Universo. Quien cree en Él es dueño de todo y ha triunfado en todo, tiene la mayor dignidad, acompañamiento y la protección de Dios.

Me pregunto:

¿Creo en Jesús y vivo sin miedo ni angustia?

¿Vivo desde la dignidad de ser Rey o Reina por la fe en Jesús?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

