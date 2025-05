Una palabra Oportuna 3981

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Interioridad

Jueves 15 de mayo de 2025

Por: H. Elena Azofra

El valor infinito de todas las personas

Pasa unos minutos con el Señor y atiende su mensaje. Inicia respirando lento dos o tres veces, serena tus emociones y dispón la mente y el corazón.

«El criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica».

Qué enseñanza más importante, y sin embargo, cuantas veces se nos olvida.

La dignidad de la persona no la da el cargo ni la tarea. La importancia de la persona no depende de su trabajo, función, responsabilidad.

Todos los seres humanos somos hijos de Dios, y por tanto hermanos con Jesucristo.

Puede haber diferencia de riquezas, conocimientos, habilidades, tareas y funciones… Pero no hay diferencia por dignidad y todos valemos lo mismo para Dios Padre: el derramamiento de la sangre de Jesús y su Resurrección.

Haz silencio reflexivo.

Considera tu valía y el valor infinito de todas las personas. Incluyendo a las que te tratan menos bien. Decide respetar y tratar bien a todos, porque esa es tu dignidad.

Señor Jesús, cantaré eternamente la misericordia de Dios y agradeceré Tu fidelidad. Que jamás desprecie ni sea indiferente ante la gente que Tú amas.

Amén

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.