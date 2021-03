Una Palabra Oportuna No. 1012

Oración de la mañana. Martes 23 de marzo de 2021.

Por Edgar Magallanes, SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que yo quiera lo que tú quieres, que yo haga lo que tú haces y que lo haga a tu modo.

Jesús dice a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado porque no creen que Yo Soy. El que me ha enviado es veraz y lo que le oigo decir es lo que digo al mundo.

Reflexiono:

El Hijo de Dios estuvo en medio de nosotros y no lo reconocimos. Nos creímos capaces de verlo y rechazamos su presencia. Puso al descubierto lo que había en cada corazón y por ello le odiamos.

Me pregunto:

¿Soy capaz de reconocer aquello que viene de Dios?

¿O me cierro a su presencia aferrado a mi desorden?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.