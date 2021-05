Una Palabra Oportuna No. 1078

Oración de la mañana. Lunes 03 de mayo de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en el día de la Cruz de mayo

«No hay cruz en la vida humana que el Señor no comparta con nosotros». Señor Jesús, nos regalas un nuevo día, gracias. Seguimos caminando en la alegría y esperanza de este tiempo de Pascua. Eres Camino para ir al Padre, la Vida eterna y la Verdad que nos hace libres. María, Morada del Padre, nos sigue entregando el Pan de Vida.

En esta hora dolorosa de la humanidad acudimos a su maternal protección. La cruz invita a dejarnos contagiar por tu amor, nos enseñas así a mirar siempre al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien sufre, a quien tiene necesidad de ayuda, a quien espera una palabra, un gesto. La cruz nos invita a salir de nosotros mismos para ir a su encuentro y tenderles la mano». En la cruz no callas, lloras en la tierra cuando esta se abre. Porque no hay «cruz en la vida humana que no compartas con nosotros»

Hablas con la cruz y en la cruz. Y tu palabra es el amor y la misericordia, es la seguridad de que estás con nosotros. Es el recordatorio, es la llamada a saber cargar con nuestra cruz y ayudar a los hermanos a cargar con ella. «Nada -escribió con verdad y con belleza el poeta- se ha inventado sobre la tierra más grande que la cruz. «Está a la medida de Dios, de nuestro Dios. Y también a la medida del hombre». Nada más humano, nada más divino. Nada que nos enseña más «el equilibrio humano de los mandamientos».

Hoy la vestimos con flores y contemplamos su valor porque en ella das la vida por nosotros. Celebramos la vida nueva que se esconde detrás del dolor y la muerte. Café de la Cruz de Mayo con sabor a pueblo creyente que ama y espera.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.