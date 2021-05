Una Palabra Oportuna No. 1093

Oración de la mañana. Lunes 10 de mayo de 2021.

Por Mireya Escalante.

Confiemos en el Protector. Juan 15,26—16,4a

Jesús nos dice en la palabra de hoy, que daremos testimonio de Él. Me quedo pensando exactamente… ¿qué es dar testimonio de Jesús?…

Dar testimonio, parece que es algo más que declarar una verdad en un juicio, es decir algo más vital que simplemente decir que somos cristianos.

Sería más bien dar testimonio de vida.

Hemos conocido personas que sin lugar a duda podemos identificar que dan testimonio de vida, porque su vida declara una manera de ser, no es su voz o palabra la que declara.

Luego, ser testimonio de Jesús es poder declarar permanentemente con nuestra vida cómo actuaría y viviría Jesús, en su misión de proclamar el Reino.

Para lograr ser realmente sus testigos y reflejar en nuestras vidas, la vida misma de Jesús, tenemos que conocerlo muy bien, ser sus discípulos a través de la oración, de su palabra, pero además creer firmemente que contamos con el Protector que nos anunció que nos enviaría para estos tiempos en los que no está Él. Sabe que no es fácil y por eso nos lo anuncia, para que no tambaliemos. Confiemos que ese Espíritu está con nosotros.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.