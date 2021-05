Una Palabra Oportuna No. 1094

Actitudes. Lunes 10 de mayo de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

El secreto de la felicidad

Tolstói decía que “el secreto de la felicidad no consiste en hacer siempre lo que uno quiere, sino en querer siempre lo que uno hace”, es decir, en vivirlo todo intensamente con talante positivo, en buscar en todo la excelencia. Por ello, no consiste tanto en hacer obras grandiosas, sino vivir de un modo grandioso los pequeños detalles de la cotidianidad. En definitiva la gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, si no, la que hace lo mejor con lo que tiene.

No olvidemos que felicidad viene de la palabra latina “Félix” que significa fecundo, fértil, fructífero, lo que indicaría que la felicidad tiene que ver con vivir la vida de un modo fecundo, produciendo frutos duraderos e importantes, tiene que ver en definitiva con la generosidad y la entrega, con dar vida, con gastar y arriesgar la vida.

En breve, el secreto de la felicidad reside en darla y no en esperarla. En palabras de Augusto Comte “vivir para los demás no es sólo la ley del deber, es también la ley de la felicidad” La mejor manera de conseguir la felicidad es haciendo felices a los demás, cuanta más felicidad damos, más nos llenamos de ella.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.