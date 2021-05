Una Palabra Oportuna No. 1102

Actitudes. Viernes 14 de mayo de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

¿En qué consiste la felicidad?

La felicidad consiste en vivir en paz consigo mismo, en pensar y obrar de manera positiva, en aceptarse y atreverse hacer lo que uno se propone ser. En esforzarse por alcanzar metas positivas en la vida.

No es posible la felicidad si uno vive amargado, enojado, frustrado, si se desprecia, si guarda sentimientos de envidia, rencor o vive pendiente de lo que piensan u opinan los demás. Si no tiene un para qué que le dé sentido a su vida, si se deja vivir la vida por otros, si no tiene ideales ni horizontes por los que esforzarse, luchar y sufrir.

La felicidad es una decisión y una elección personal, no es una meta sino el camino. Cada persona será lo feliz que decida ser, por ello, todos debemos proponernos vivir en la felicidad ya, en cada momento, sin permitir que nada ni nadie nuble nuestro corazón, siempre con una sonrisa en los labios que no logren borrar ni los problemas ni las dificultades. Lo importante para ser feliz es estar a gusto con lo que uno es, con lo que tiene con lo que le sucede, relativizar los propios problemas y adoptar una actitud positiva ante la vida.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.