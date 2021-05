Una Palabra Oportuna No. 1104

Oración de la noche. Sábado 15 de mayo de 2021.

Por Hna. Silvia Blanco

Interioridad

Ha llegado el final de este día… reserva este momento para orar. Inicia respirando profundo.

Pon nombre a cómo te sientes después de esta jornada… Y así, tal como estás, escucha las palabras del Evangelio:

“¡Paz a ustedes!”

Quizá has vivido este día agitado por preocupaciones, dificultades y problemas… Es por eso que esta Palabra de Dios al final del día nos serena. La paz es uno de los frutos del Espíritu Santo: pídelo con fe esta noche, y deja que Dios actúe en tu vida: Él es tu paz.

Descansa esta noche en Dios y repite lentamente las palabras del salmista antes de dormir: En paz me acuesto y en seguida me duermo, porque Tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.