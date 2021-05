Una Palabra Oportuna No. 1108

Actitudes. Lunes 17 de mayo de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

Elegir ser feliz

Al morir su esposa, con la que convivió toda su vida, un anciano de ya noventa años, fue llevado a un asilo. Tras esperar un buen tiempo en la recepción, le indicaron que ya tenía el cuarto listo, mientras esperaba el ascensor para llevarlo a su habitación, el empleado iba describiéndole como era el cuarto. Me gusta mucho, le interrumpió el anciano con gran entusiasmo, ¿Cómo puede decir eso sí todavía no lo ha visto?, espere un momento que ya casi llegamos.

Eso no tiene nada que ver, dijo el anciano. La felicidad yo la elijo por adelantado. Si me gusta o no el cuarto no depende de su ubicación, del mobiliario o de la decoración, sino de cómo yo decido verlo. Ya que decidí en mi mente que me gustaría el cuarto.

Es una decisión que desde hace mucho tiempo yo tomo cada mañana. Yo puedo pasar mi día enumerando todas las dificultades que tengo en las partes de mi cuerpo que no funcionan bien o puedo levantarme y dar gracias a Dios por aquellas partes que todavía trabajan.

Cada día es un regalo y mientras yo pueda abrir mis ojos me enfocaré en el nuevo día y todos los recuerdos felices que he construido en mi vida. Se montaron en el ascensor y el anciano arrojó al empleado su mejor sonrisa a través del espejo.

Cuánto sufrimiento se podría evitar en el mundo, si sencillamente se le enseñara a las personas a elegir cada día el amor y la felicidad.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.