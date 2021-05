Una Palabra Oportuna No. 1109

Oración de la mañana. Martes 18 de mayo de 2021.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que yo quiera lo que quieres Tú, que yo haga lo que haces Tú y que lo haga a tu modo.

Jesús dice al Padre: ¡Ha llegado la hora! Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique y dé la vida eterna a cuantos les has confiado. La vida eterna es conocerte a Ti y a Jesucristo, tu enviado.

Reflexiono:

Podemos vivir angustiados por no contagiarnos y así no perder esta vida terrenal. Pero que el miedo no nos impida conocer a Dios Padre en su bondad, en su amor; y a Jesús que es Uno con Él.

Me pregunto:

¿Saboreo el amor tan grande que Dios siente por mí?

¿O me distraigo con miedos, angustias y toda clase de fantasmas?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.