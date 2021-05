Una Palabra Oportuna No. 1120

Oración de la noche. Domingo 23 de mayo de 2021.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Padre bueno, para tu iglesia es muy significativo la fiesta de Pentecostés que celebramos hoy. Tu espíritu es la forma en que tú, Padre, nos demuestras tu amor a través de nuestro interior para superar muchas cosas. Hago consciente la presencia del Espíritu Santo en muchos momentos de mi vida.

Se me presenta como esa fuerza que me da mi Padre para que mis fracasos, sombras, problemas y dificultades las pueda superar y convertirlas en vida. He ido aprendiendo a sentir al Espíritu Santo en mi vida y a reconocerlo. Muchas veces no lo reconozco en el momento de la dificultad, sino cuando ya la he superado. Agradezco siempre a mi Padre que me envía al Espíritu Santo a través de personas, vivencias, a través de distintos momentos y a través de la naturaleza.

El Espíritu Santo es la fuerza que nos das, Padre bueno, para seguir el camino que nos enseñó tu Hijo Jesús para poder anunciar todas las enseñanzas de Jesús y ser sus seguidores.

Hoy es un día muy significativo para nosotros porque nos das tu Espíritu Santo. Muchas veces a través de él siento tu amor y con él me viene el valor para vivir con el modelo que nos enseñó Jesús. Pido la gracia de secundar su voz. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.