Una Palabra Oportuna No. 1145

Oración de la mañana. Sábado 05 de junio de 2021.

Por Mireya Escalante.

Nuestro modo de proceder. Marcos 12,38-44

Hoy la Palabra, nos presenta dos escenas contrastantes para examinarnos sobre nuestra manera de ser y proceder…

Podemos actuar como los escribas, porque nos guste sobresalir, que nos consideren, que no tengamos que hacer esa cola, como todos. Decimos que somos iguales, pero nos encanta ser distintos y a veces para lograrlo, terminamos propiciando el soborno, la corruptela, porque cuesta mantener los mejores lugares.

Frente a esa actitud, aparece una viuda dando una pequeña limosna en el templo, lo que a Jesús le llama poderosamente la atención, tanto que se los hace ver a sus discípulos. Ella da de lo esencial.

La pregunta empieza conmigo y cada uno de ustedes… ¿cómo es realmente mi trato con el otro? ¿Me siento diferente?, ¿me aprovecho de mi situación?

¿Espero consideraciones? ¿Utilizo los atajos para lograr los primeros puestos a costa de los que no pueden?

¿O les doy de lo que me sobra? Cuando creo ser generosa, ¿doy de mí o doy lo que no me hace falta?

Jesús está esperando de nosotros que nos pongamos al servicio del Reino, proponiéndonos darle al otro, lo que somos.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.