Una Palabra Oportuna No. 1152

Oración de la noche. Martes 08 de junio de 2021.

Por Hna. Silvia Blanco.

Interioridad

Ha llegado el final de este día… reserva este momento para orar. Inicia respirando profundo.

Pon nombre a cómo te sientes después de esta jornada… Y así, tal como te sientes, escucha las palabras del Evangelio:

“María conservaba todo esto en su corazón”

A menudo vivimos situaciones que nos hacen sufrir y que no comprendemos. Hoy María nos enseña la mejor actitud en esos momentos: permitir que, en nuestro corazón PapáDios en su momento, nos enseñe el sentido y significado de lo que vivimos. Vivamos esa espera con fe, esperanza y caridad confiada.

¿Me he desesperado ante lo que hoy he vivido y no he comprendido? ¿O he vivido ese momento con fe, preguntándole a Dios, apoyándome en Él?

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.