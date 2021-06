Una Palabra Oportuna No. 1153

Oración de la mañana. Miércoles 09 junio de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, somos llamados a vivir en la plenitud de la ley que nos han enseñado los profetas y que hemos aprendido en la lectura y meditación de tu Palabra. Nos insistes en el cumplimiento de la ley, a la que has dado plenitud con tu Encarnación. Existe para darnos libertad y ser mejores personas, verdaderos hijos de Dios. Contemplar la plenitud nos abre a la totalidad del amor, la paz, la felicidad…

Así descubrimos mejor lo que significa: «no he venido para abolir la ley sino para darle cumplimiento», y hacerla crecer. Antes la ley según la carne era una serie de prescripciones y prohibiciones, ahora en la novedad del Espíritu se convierte en vida, porque ya no es una norma, sino tu carne, que nos ama, nos busca, nos perdona, nos consuela y en tu Cuerpo recompone la comunión con el Padre, perdida por la desobediencia del pecado. Y así, el no de los mandamientos se transforma en amar, en dejar un lugar a los demás en el corazón, todos los deseos que siembran bien y bondad.

Y esta es la plenitud de la ley que has venido a traernos. «La del amor. Solo esa. Que se conmueve, arde, celebra y lucha; que tiende los brazos, entiende las caídas, que aspira a todo desde el saberse poco. La de la entraña estremecida ante el misterio del prójimo. La del sollozo compasivo que no renuncia a la esperanza. La que sostiene la vida sin conformarse con menos. La de la risa sincera. La de vaciarse hasta la última gota. Y vivir. Y morir. Y resucitar. Esa ley».

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.