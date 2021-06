Una Palabra Oportuna No. 1157

Oración de la mañana. Viernes 11 de junio de 2021.

Por Mireya Escalante.

En Vos confío. Juan 19, 31-37

La Palabra de hoy impresiona. Relata el momento cuando, para acelerar la muerte a los crucificados, les quiebran las piernas. Lo hacen con dos, pero no a Jesús porque estaba muerto, solo le clavan una lanza y le sale sangre y agua. ¡Lo dio todo! Derramó en sufrimiento hasta la última gota de su sangre. Ante esto, no queda si no hacer un silencio respetuoso. Se toma esa lectura por la solemnidad del corazón de Jesús. Agradezco, poder compartir con ustedes este día.

Una tía religiosa, me enseñó, muy pequeña, esta jaculatoria: “Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío”, que me ha acompañado durante toda mi vida, en momentos de devoción, o en otros como un mantra supersticioso para pedir algo. Hoy puedo ver con más claridad el mensaje que encierra.

El corazón es la representación del amor, y el de Jesús, es ese amor que dio todo por nosotros. Y al expresar que confiamos en ese amor, es decir que no le podemos temer a nada, estamos reconociendo que pase lo que pase, Él estará con nosotros. Simplemente digámosla muy despacio, hasta interiorizarla y hacerla realidad.

“Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío”

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.