Una Palabra Oportuna No. 1177

Oración de la mañana. Lunes 21 de junio de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, son muchas las vigas que me impiden ver y que cuestan arrancar de mi mirada que se empeña en juzgar a los demás. Tú sigues siendo el que quita las barreras, el que limpia mis ojos, el que me devuelve una y otra vez la capacidad de descubrir lo que me está oculto. Sólo tengo que dejarte hacerlo, permitir que tomes mi mano para sacarme de lo conocido.

Pedirte que toques mis ojos, mis entrañas y mi corazón. Para ver de nuevo….Te suplico que me perdones, son tantas las veces que me comporto como un hipócrita, juzgando a los demás sin darme cuenta de que padezco del mismo mal. Hoy te doy gracias, porque también en ocasiones puedo estar ahí, junto a mis hermanos, para ayudarles ante sus problemas o situaciones, porque me has dado la gracia de tener esa actitud.

Te pido me regales la humildad, el amor y la sabiduría para vivir sin juzgar a nadie, siempre comprometido en amar y servir, para que junto con mis hermanos podamos seguir construyendo tu Reino sin prejuicio alguno, que seamos misericordiosos como Tú lo eres y nos has enseñado, solo unidos como un solo cuerpo contigo alcanzaremos la anhelada fraternidad que crea familia, iglesia, comunidad universal.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.