Una Palabra Oportuna No. 1190

Oración de la noche. Domingo 27 de junio de 2021.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Muchas veces, Señor, también me has dicho: ¡Levántate! Como a la niña del evangelio de hoy me lo repites. Es cierto que hay algunos aspectos de mi vida en los que me he dormido, en los que parezco que he muerto o que estoy anquilosado. Tú lo sabes porque me conoces, eres mi creador. Quiero pedirte que me ilumines con la fuerza de tu espíritu para ver con claridad qué aspectos de mi vida están así. Me dices LEVÁNTATE. Hago silencio para pensar en ello…

Padre bueno, me sigues diciendo que no tema, que basta que tenga confianza, como la semana pasada. Mientras más me lo dices pareciera que menos oigo. Espero no llegar a tener 12 años con ninguno de esos aspectos muertos o anquilosados y que en el camino no se burlen de mí por imposible, por no poder cambiar ni un poquitico. En este momento te agradezco por todas las personas que me han ayudado a cambiar, por las que me han «llamado a capítulo» cómo Jesús hoy en su evangelio. Pido por ellos en este momento…

Cierro este bello encuentro con un Padre Nuestro. Digo Padre Nuestro…Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.