Una Palabra Oportuna No. 1218

Oración de la noche. Domingo 11 de julio de 2021.

Por José Francisco Aranguren SJ.

Señor Jesús, en este domingo quiero oír y vivir tu palabra. Hoy es muy claro tu mensaje. Por eso te pido que abras mi corazón para querer poner en práctica lo que me digas. Me llamas y me envías por mi propio nombre. Quiero agradecerte por todas esas personas que han sido el medio para que me llamaras y me llames hoy nuevamente con la misma fuerza que cuando te conocí. Hago silencio para agradecer…

Al mismo tiempo en tu palabra me envías en comunidad, nunca solo, esperas que sea tu testigo. También me envías con autoridad sobre mis propios demonios y también sobre los de los demás. Me envías a construir humanidad en este mundo roto. Quiero pedirte por todos mis hermanos que viven su vida con esa tónica. Ellos son luz del mundo. Te pido para que les des perseverancia y constancia…los encomiendo en silencio.

Finalizo este rato contigo, Jesús, pidiéndote tu amor y tu gracia, que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.