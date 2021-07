Una Palabra Oportuna No. 1242

Tips para discernir la realidad. Viernes 23 de julio de 2021.

Por Leonardo Manuel Fernández Otaño. Narra Alexander Medina.

Mi celda, el camino a la Cuba futura

Queridos amigos hoy quiero hablar de lo que he vivido.

Cuando vi cómo el pueblo de San Antonio de los Baños plantaba cara al autoritarismo, sentí que no podía dejarlos solos.

En medio de la represión, pensaba en la Cruz, en cómo su esperanza no es optimista, sino liberadora. Mientras me insultaban y me golpeaban, se me acercó mi Verónica, una amiga muy querida que se puso a mi lado.

El peor momento fue cuando un oficial se ensañó con tanto odio en mi Cruz de San Francisco Javier. ¡Cuánto remuerde la conciencia un Nazareno del Siglo I descartado por el poder!

Luego fuimos a la celda, contrario a lo que muchos pueden pensar, ese reducido espacio fue el mejor ejercicio de libertad. Tras esas rejas estaba la Cuba del futuro formada por artistas, intelectuales, un joven guía turístico y tres durakos. Ellos crearon un ensayo de la nación posible. La noche fue larga, pero tan divertida, todo un caudal de carcajadas.

Volvió la represión, reclamé y fui llevado a una celda de castigo. En ella permanecí esposado y bajo tres candados. Confieso que no tuve ningún temor a pasar mi vida ahí, porque sentí mediante la oración la presencia de mi Dios.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.