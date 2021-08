Una Palabra Oportuna No. 1266

Oración de la mañana. Miércoles 04 de agosto de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, gracias por este nuevo amanecer, nos sigues invitando a tu presencia como la gran señal que revela el amor misericordioso de Dios. Abrimos el corazón para acoger y escuchar la novedad sorprendente de tu palabra que ilumina el camino: “Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas”.

Un café, una esperanza en tu compañía, un rato de oración para entregarte nuestro dolor y aliviar un poco tanto peso que llevamos a cuestas y no sabemos qué hacer. Hoy como siempre, nos abraza tu amor y sentimos que la herida va cicatrizando, la carga se hace ligera. Sabes que el camino no es fácil, por eso nos das este tiempo para examinarnos, reparar y descubrir que contigo todo es posible. Limpiar la mirada y optar por el camino donde no sólo se tiene fe, sino que se vive. Este misterio lo revelas a la gente sencilla, a los humildes y pequeños.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.