Una Palabra Oportuna No. 1331

Oración de la mañana. Sábado 04 de septiembre de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, eres «Señor del sábado», el único que puede interpretar lo que se puede hacer sin ofender a Dios. Buscas la libertad, la dignidad del ser humano, porque lo amas infinitamente, y con tu muerte y resurrección lo has hecho hijo de Dios. «No se hizo el hombre para el sábado sino el sábado para el hombre».

No impones un yugo cruel sobre tu pueblo. A través del tiempo, los sacerdotes y escribas, convirtieron este precepto en una maraña de preceptos legales. No se podía hacer nada que no estuviera permitido: curar en sábado, desgranar unas espigas y comerlas si se tenía hambre. Primero, y ante todo, se debía aplicar la ley creada por los hombres sobre sus hermanos.

No contaba la inocencia, ni el hambre, ni la enfermedad del ser humano, porque en cualquier momento se oía la pregunta: “¿Por qué haces en sábado lo que no está permitido?”. «Señor del sábado», implica una afirmación de fe cristológica. Tú no criticas ni condenas, porque nos amas, hasta el extremo. «¡Imitando esta actitud, este amor que disculpa, que comprende y socorre, que es misericordia, los cristianos sí estaremos indisolublemente unidos a ti y seremos testigos de tu amor irreprochable y tu presencia… para siempre!».

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.