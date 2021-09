Una Palabra Oportuna No. 1340

Tips para discernir la realidad. Miércoles 08 de septiembre de 2021.

Por Rafael Tomás Caldera. Narra Alexander Medina.

Recuperar la cultura del Trabajo

Destruida la economía del país, a las malas hemos acabado con el modelo rentista.

Y la miseria ha envilecido a las personas. Se puede ver en todo en el sistema generalizado, de mordidas y vacunas, por parte de quienes tendrían a su cargo el orden público. Juan el Bautista aconseja a los soldados de su tiempo, que le piden orientación: no hacer extorsión a nadie, no denunciar con falsedad y contentarse con su soldada (cf. Lc 3, 14). Pero, cuando la paga no alcanza para nada, ¿puede extrañarnos que los que tienen la fuerza se comporten como sanguijuelas para con los indefensos?

¿Qué haremos nosotros?

Recobrar el sentido y la importancia del trabajo de cada uno, incluidos esos emprendimientos que quizá no lleven a una situación de riqueza, pero permiten subsistir y, aún más, crecer como personas.

Desarrollar una sociedad fundada en el trabajo y el valor de las personas. Para ello será muy importante la educación. Capacitar a las personas, no tan solo para el desempeño de un oficio y la actividad económica, sino sobre todo para madurar como personas. Llevar una vida más equilibrada y llena de sentido.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.