Una Palabra Oportuna No. 1350

Tips para discernir la realidad. Miércoles 13 de octubre de 2021.

Por Mercedes Malavé. Narra Alexander Medina.

Construir el centro político: una tarea democrática

Remontar el camino de la abstención, o deserción política, no es tarea fácil. Condiciones sociopolíticas y socioeconómicas se entremezclan y potencian, dando paso al hastío, la desconexión y la confusión general. No es sólo un problema del liderazgo político que no atina una estrategia que convoque, es también la ciudadanía que ejerce actos de rechazo.

El retorno al terreno electoral, lejos de dirimir las diferencias entre quienes siempre apostaron a la participación electoral y quienes se alejaron de ella, agudiza conflictos. No se retorna a la política si no se está dispuesto a renunciar a esos particularismos propios.

La primera condición para situarse en la lógica moral política, es estar dispuesto a renunciar al propio grupo o proyecto político.

Venezuela enfrenta enormes desafíos que van desde la superación de los altos índices de desnutrición, la crisis humanitaria compleja, el éxodo migratorio y la rehabilitación del sistema educativo, hasta el diseño de un marco jurídico que estimule la actividad económica en un nuevo modelo posrentista.

El panorama político luce desierto del interés nacional. No se vislumbra en el corto plazo posibilidades de alianzas estratégicas con miras a rehabilitar el sistema democrático, para que la dinámica política nacional se ajuste a los estándares democráticos y de derechos humanos.

Es la gran incertidumbre que nos aqueja hoy, y es la pregunta más importante que nos hacemos: ¿cuándo comenzará el siglo XXI para los venezolanos?

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.