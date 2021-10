Una Palabra Oportuna No. 1363

Oración de la mañana. Miércoles 20 de octubre de 2021.

Por Mireya Escalante.

¿Y nuestros encargos? Lc 12,39-48

Tal y como dice la Palabra de hoy, nos hacemos la pregunta de Pedro: ¿esta parábola la dices por nosotros o por todos?

Nos quieres transmitir que al que mucho confía mucho más se le exigirá… a nosotros sus seguidores nos has confiado un mensaje: el de ser servidores fieles. Pero además nos has encargado de la familia a la cual pertenecemos, la comunidad en la cual vivimos, el país que nos vio nacer y la tierra que disfrutamos.

¿Hemos sido fieles y prudentes con estos encargos? Nos pides tener una actitud de atención permanente para no descuidar estos encargos que nos has hecho. Cada uno de ellos nos exige algún tipo de servicio y no podemos descuidarnos. Cada una de estas instancias esperan de nosotros nuestra atención y cuido, de nosotros depende que sean modelo del reino que Jesús tanto mencionó. Nos requiere hermanos fraternos que vivamos transmitiendo su amor, traducido en obras y acciones.

Tiene derecho a pedirnos, quien nos ha dado todo su amor, sin merecerlo, gratuitamente. Solo es posible responder amando y cuidando esos encargos que nos confió.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.