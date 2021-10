Una Palabra Oportuna No. 1377

Oración de la mañana. Miércoles 27 de octubre de 2021.

Por Herlinda Gamboa y voz de Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, sé bien que la puerta es estrecha, que el camino es difícil. Veo mi vida y me entra un poco de temor porque muchas veces prefiero mi comodidad, me conformo con una vida mediocre. Tantas veces me olvido de Ti. Y otras tantas no vivo el mandamiento del amor.

Y sé bien que eres justo y me reconozco pecador, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo pensar al ver que cada día sigo siendo una oveja desobediente y perezosa? ¿Qué te puedo decir cuando Tú sabes bien que soy como ese hijo que se marcha de casa con la herencia y la despilfarra? Creo que Tú me puedes curar, pongo en tus manos mi pecado, mi debilidad. Aquí me tienes. Quiero seguir luchando.

Pondré todo lo que esté de mi parte para entrar por la puerta angosta. No me conformaré con vivir en la mediocridad. Creo que puedo cambiar, no puedo solo, necesito tu luz para saber por dónde caminar. «La Iglesia no nace aislada, nace universal, una y católica, con una identidad precisa pero abierta a todos, no cerrada, una identidad que abraza al mundo entero, sin excluir a nadie. La Iglesia como buena madre no le cierra a nadie la puerta, ni siquiera al más pecador, y esto por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo.

En este rato de oración te agradezco porque has aclarado todas mis dudas. La puerta estrecha es la puerta del amor. Y el amor es lo único que no cansa, no agobia, no esclaviza, si es verdadero. ¿Cómo poder ser felices sin amar y ser amados? Un amor egoísta nos envilece; un amor gratuito y sacrificado como el tuyo, nos ennoblece, nos eleva, nos enriquece, dignifica, nos hace felices. Regálanos siempre de ese amor. Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.