Una Palabra Oportuna No. 1386

Oración de la noche. Domingo 31 de octubre de 2021.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Cae la tarde y se asoma la noche, buen momento para hacer cierre de la semana ante ti, Señor de la vida.

Me relajo y traigo a mi mente lo recibido en la semana. Antes de identificar algo en concreto brota en mí un profundo agradecimiento. Señor, quiero abrir mi mente a apreciar cada momento de los que me has regalado en esta semana. Hago silencio y disfruto…

Ahora miro mi presente y agradezco tener tiempo para mirar hacia atrás y poder digerir y procesar aquello de lo cual no caí en cuenta en su momento. Te pido estar más atento y no vivir centrado en mí sino en ti.

Justamente eso me pides hoy en tu palabra. Quieres que yo te oiga, que identifique tu voz y la reconozca en medio de otras para poder optar por ti. En esta época de desaliento y desesperanza te pido la gracia de poder escuchar lo que me susurras (o gritas) a mis oídos. En silencio te pido que destapes mis oídos…

Te encomiendo la semana que apenas arranca. Espero que tu palabra sea la lámpara de mi existencia.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.