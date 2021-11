Una Palabra Oportuna No. 1396

Espiritualidad. Viernes 05 de noviembre de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

El mandamiento del amor

Le preguntan a Jesús cuál es el primer mandamiento de la ley. Jesús responde: “amarás al señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”, pero en su respuesta considera necesario añadir: “amarás al prójimo como a ti mismo”. Para Jesús no es posible amar a Dios y desinteresarse de los seres humanos.

Al amor solo se puede responder con amor. Si uno experimenta el amor de Dios responde amando lo que Dios ama, amando la naturaleza que salió de sus manos, amando a los demás, a todos los demás, hechos a su imagen y semejanza, amando sobre todo a los más necesitados que son los más cercanos al corazón maternal de Dios, no porque sean mejores, sino porque necesitan más.

Pero tiene que ser un amor eficaz, de obras y no de meras palabras. Por eso amar a Dios supone hacer nuestro su proyecto de construir aquí el reino, una sociedad justa y fraternal, que no discrimine, maltrate o excluye a nadie. Dios padre y madre de todos nos convierte en familia y como dice el evangelista Juan “si uno dice que ama a Dios y no a ama al hermano, es un mentiroso”.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.