Una Palabra Oportuna No. 1398

Oración de la noche. Sábado 06 de noviembre de 2021.

Por Hna. Silvia Blanco.

Interioridad

Ha llegado el final de este día… reserva este momento para orar. Inicia respirando profundo.

Pon nombre a cómo te sientes después de esta jornada… Y así, tal como te estás, escucha las palabras del Evangelio:

“¿Es lícito curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió”

La decisión de sanar y de curar viene de Dios. Él no quiere la muerte del pecador, sino que viva en abundancia. Por eso Jesús transgrede las normas que no ayudan a amar. La cercanía del amor sana, restaura, devuelve la vida a tantos que la han perdido por malas decisiones propias o de los demás.

Agradezco esta noche ese momento del día en que Dios me ha tomado de la mano y me ha levantado, me ha curado y perdonado.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.