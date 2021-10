Una Palabra Oportuna No. 1399

Oración de la mañana. Viernes 08 de octubre de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, el café se va colando, está amaneciendo y al iniciar la jornada necesito estar muy cerca de Ti. Es tiempo de lucha, incertidumbre y esperanza. Se enfrentan las fuerzas del mal y se encuentran con tu poder que sana y libera. La sed intensa me hace buscar con ansias una fuente; y cuando estoy enfermo acudo al médico a que calme mi dolor. En esta realidad dolorosa y a veces absurda busco encontrarme contigo que eres: paz, alegría, libertad y vida.

Ante el hecho de la expulsión del mal hay tres reacciones: la de corazón limpio; que reconoce la acción de Dios, los que no les convencen del todo: quieren “una señal apocalíptica, aniquiladora de los enemigos de Israel; por último los que admiten lo evidente, la eficacia de sus exorcismos, afirman que “echas los demonios con el poder del jefe de los demonios” para confundir y desanimar.

Les rebates con toda lógica: “¿Satanás va a combatir contra Satanás?, si echo los demonios con el dedo de Dios es señal que el Reino de Dios ha llegado. El que no está conmigo, está contra mí». Sé que Tú eres quien vence la lucha contra el mal. Suplicamos, oramos, estamos vigilantes para no caer en la tentación de la desesperanza, la tristeza, la desilusión Creo en Ti que has vencido la muerte y con ella todas las fuerzas del mal. Tú nos traes unidad, libertad, alegría y vida en plenitud. Te pedimos la gracia de tomar en serio estas verdades.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.