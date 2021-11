Una Palabra Oportuna No. 1408

Tips para discernir la realidad. Jueves 11 noviembre de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

¿Educamos en lo importante?

No hay duda de que en la escuela se enseñan muchas cosas, ¿pero se enseña lo esencial, lo que importa para llevar una vida exitosa y responsable? ¿Enseñamos a los estudiantes a ser creativos, curiosos, preguntones, respetuosos, esforzados, serviciales y solidarios?

¿Les enseñamos a soñar y les damos el ímpetu y la motivación para alcanzar sus sueños, advirtiéndoles que nada importante se logra sin esfuerzo?, sobre todo en estos tiempos de educación semipresencial o a distancia, ¿no tenemos el peligro de atiborrar y fastidiar a los alumnos con montones de tareas, que en su mayoría solo sirven para pasar el programa y que se olvidarán muy pronto porque no sirve para la vida?

¿Estudiamos el programa para seleccionar lo deveras importante? ¿Educamos a los alumnos para que no sean esclavos de las tecnologías y las sepan utilizar de forma adecuada y responsable? ¿Enseñamos a aprender, comprender y emprender? ¿Les enseñamos a compartir más que a competir, a crear más que a repetir, a preguntar más que a responder?

No olvidemos nunca que no basta con enseñar conocimientos, sino que debemos educar valores y hábitos. Y esto junto a la familia, que es la escuela más importante, pues en estos tiempos donde tantos deseducan no podemos darnos el lujo de no hacerlo juntos.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.