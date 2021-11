Una Palabra Oportuna No. 1411

Oración de la mañana. Sábado 13 de noviembre de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús cada mañana antes de salir el sol ya estabas en el monte orando al Padre. Hoy queremos vivir esta experiencia contigo. Es la primera obra del día y la más importante, la primicia para Ti. Haz que también sintamos la necesidad de estar contigo antes de cada amanecer.

Luego de acercarme a Ti en oración, mi corazón hace peticiones. Si nos las concedes, confiando me quedaré, porque eres mi Dios el que me quiere como el mejor de los padres. La justicia y la misericordia conviven en Ti perfectamente.

Tú quieres que ore, que no me canse de hacerlo, de pedir aquello que más necesito: Tu presencia. Es saber que me escuchas, el tenerte cerca, el que yo sienta necesidad de Ti.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.