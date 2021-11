Una Palabra Oportuna No. 1412

Oración de la noche. Sábado 13 de noviembre de 2021.

Por Hna. Silvia Blanco.

Interioridad

Ha llegado el final de este día… PapáDios está disponible para compartir un momento contigo. Inicia respirando profundo.

Pon nombre a cómo te sientes después de esta jornada… Y ahora escucha a Jesús:

“Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse”.

La alegría que da sanar lo enfermo, encontrar y recuperar al que se había perdido, acompañar al que se siente solo, quiere compartirla PapáDios con todos nosotros. Su entraña de misericordia no se detiene frente a la dureza e ingratitud de muchos corazones que no acogen su amor, porque para Dios no hay nadie que se pierda para siempre.

¿A qué persona Jesús me invita a salir a buscar para incluirla de nuevo en la comunidad? En esta noche te pido la fuerza, la paciencia y la perseverancia necesaria para ser como Jesús.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.