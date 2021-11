Una Palabra Oportuna No. 1429

Oración de la mañana. Lunes 22 de noviembre de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, en este amanecer iniciando la semana la invitación es a contemplar el ejemplo de la viuda pobre del Evangelio, quiero ofrecerte mi vida entera, entregártela sin reservas, como lo hizo María. Concédeme tu gracia en esta oración para que este ofrecimiento sea una realidad generosa y permanente. Enséñame a darlo todo por Ti y por los demás, con alegría y caridad. Tenemos tanto que aprender de la sabiduría de los pobres, son para nosotros maestros de la humildad y la confianza en Dios. La viuda que echa dos pequeñas monedas es un ejemplo de la generosidad de quien, aun teniendo poco o nada, da todo.

Hermosa y compasiva tu mirada para cada uno de nuestros actos. La invitación es a aprender de esta mujer lo que es creer de verdad y darlo todo. Vemos tanta gente que lo da todo en nuestro mundo, sería importante abrir más los ojos y no dejarnos impresionar por las apariencias sino mirar con tu mirada que nos hace «ver nuevas todas las cosas», y obrar con la generosidad de esta viuda. Porque para ti ella no ha quedado desamparada. Porque a los que así obran Dios no los abandona sino que se conmueve de amor ante sus pequeños actos de generosidad.

No te puedo dar nada que no haya recibido de Ti, por lo que pongo en tus manos mi amor y mi total dependencia a tu voluntad. Con tu gracia podré vivir desprendido de las cosas y sabré darme con más generosidad y más amor a los demás.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.