Una Palabra Oportuna No. 1431

Oración de la mañana. Martes 23 de noviembre de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, este mundo que nos has regalado es maravilloso, queremos disfrutarlo y agradecerlo. Existe otro mundo que te ha rechazado, que se ha encerrado en sí mismo, que olvida a los demás… Hoy nos comprometemos a trabajar por hacer posible tu Reino que es libertad, amor, esperanza, y deseos inmensos de fraternidad. Algo debe ser destruido. En la Iglesia que sueñas siempre debe existir un “fin del mundo”, de grandeza, de poder, de riqueza acumulada y no compartida, que debe desaparecer. De esa Iglesia no debe quedar piedra sobre piedra.

Esa Iglesia de miedos y amenazas, de “profetas de calamidades”, “de fundamentalismos apocalípticos” que ven ruina y devastación. También deben desaparecer los que pronostican ya el fin de este mundo. Según nos dice el propio evangelio “el fin del mundo no es inmediato”. Es tanta y tan bonita la tarea que debemos hacer que no nos es permitido, como a la esposa de Lot, mirar atrás, si no nos queremos convertir en estatuas de sal, que frenan el curso de la historia. Lo nuestro es mirar adelante y entusiasmarnos con la bella tarea de construir un “nuevo mundo” una nueva Iglesia en la que seas el único fundamento.

Quiero ser una persona de mi tiempo, mirar adelante, abrir un horizonte de esperanza, dar ilusión a gente que va de vuelta de todo, y decir que, para los cristianos es mucho mejor lo que nos queda que lo que ya hemos vivido. De Dios nos queda casi todo por descubrir. Él siempre nos sorprende. ¡Gracias, Señor!

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.