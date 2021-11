Una Palabra Oportuna No. 1442

Oración de la noche. Domingo 28 de noviembre de 2021.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Padre bueno, hoy hemos dado inicio al año litúrgico y como siempre lo hacemos preparándonos para el nacimiento de tu hijo. Lo hacemos con la fe de que no es que tú no puedas nacer en otros momentos del año sino para que no se nos pase tan importante acontecimiento. Hoy quiero renovar mi fe en ti como el Dios inefable que eres. Nosotros intentamos enmarcarte y tú no te dejas porque ya no serías nuestro Padre. Quiero darte gracias por eso y enfocarme en pasarlo por mi corazón…por eso, hago un momento yo de silencio…

Señor, hoy tu palabra me invita a estar despierto y mantenerme de pie. Así quiero comenzar este año litúrgico. Dame la gracia de vivir desde esas claves. No quiero ni encasillarte ni descuidar mi relación contigo. No quiero vivir lejos de ti a lo largo de este ciclo que inicia. Señor, no permitas que me aleje de ti.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.