Una Palabra Oportuna No. 1458

Espiritualidad. Lunes 06 de diciembre de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

Vivir la auténtica Navidad

Estamos ya próximos a la navidad. A los problemas que vienen sufriendo los pobres y las poblaciones más vulnerables se ha sumado la pandemia del covid, que se resiste a morir y muta en nuevas formas que siembran la incertidumbre, el miedo, el sufrimiento y muerte. A muchos les va a tocar celebrar la navidad con el dolor de haber perdido algún familiar, el miedo a contagiarse y la duda de no saber qué hacer si se contagian, al no contar con la debida atención sanitaria, ni con las medicinas necesarias.

Otros muchos no tendrán dinero suficiente para hacer las compras y regalos típicos de las navidades. Numerosas familias no podrán juntarse, no sólo por las restricciones que impone la pandemia, sino porque algunos de sus miembros ya no están o están muy lejos, pues se marcharon del país para poder seguir viviendo.

Pero la propia crisis nos pueda acercar al verdadero espíritu de la primera navidad, donde sobre la pobreza extrema, la carencia de todo y la marginalidad más absoluta brilló la luz del amor, de la esperanza y de una alegría nueva que inundó los corazones de los pobres y menesterosos.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.