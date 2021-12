Una Palabra Oportuna No. 1470

Oración de la noche. Domingo 12 de diciembre de 2021.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Padre santo, en esta noche me acerco a ti. Busco la luz de tu presencia y tu gracia que me agracia. No quiero dejar de vivir mi vida sin tu espíritu. Por eso, Padre bueno, agradezco todo lo que en mí ha habido esta semana de ti y ha iluminado la vida de los que me rodean. ¡Gracias por el don que soy para los demás! Hago silencio para agradecer…

Al mismo tiempo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, oigo tu evangelio de hoy y enfatizo lo que le dice el bautista a quienes se acercan a él. Solidaridad y justicia, es lo que sale de sus labios y es lo que a veces no se ve en mi vida ni en mi país. A ser solidarios y a buscar la justicia me mueve tu hijo y su espíritu. Te pido perdón por las veces que en esta semana no he sido solidario ni cercano. Quiero dejarme bautizar por tu Espíritu para que su luz y su impulso me lleve a actuar en esta semana que apenas comienza. Quiero que te goces y te complazcas en mí, como yo lo hago en ti.

Dame tu amor y tu gracia que eso me basta.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.