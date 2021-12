Una Palabra Oportuna No. 1484

Oración de la noche. Domingo 19 de diciembre de 2021.

Por José Francisco Aranguren, SJ

Padre bueno, en esta noche me acerco a tu amor, quiero ver mi semana y verme desde ti. La vida de tu hijo me ilumina y se me convierte en proyecto. Agradezco en silencio lo vivido esta semana, la presencia tuya detectada en mi cotidianidad…agradezco en silencio…

Quiero, Señor, caminar en la presencia de tu hijo en esta semana que empieza. Dame, Señor, tu luz y tu bondad para encontrarte en mi cotidianidad.

En tu palabra que ha sido proclamada hoy vemos el acto de generosidad de María que va a visitar a su prima Isabel. Es ante ese gesto que el niño salta en su vientre. ¡Señor, que podamos también saltar de gozo con las obras que vemos que vienen de ti! Ayúdame a experimentarte. Hago silencio y pido…

Dame, Señor, tu amor y tu gracia, que eso me basta.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.