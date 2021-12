Una Palabra Oportuna No. 1493

Oración de la mañana. Viernes 24 de diciembre de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en el 24 de diciembre

Señor Jesús, bendito seas porque siendo Dios bajas hasta nosotros. De la altura de los cielos a las tiendas de nuestra tierra; de la fuerza de tu poder, a la humildad de un niño que llora y necesita del cuidado de una mujer; de tu soberanía divina a la humillación de siervo que viene no para ser servido sino para servir. Tanta humildad me conmueve.

En esta noche, como un rayo de luz clarísima, resuena el anuncio: “ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres”. La gracia que ha aparecido en el mundo eres tú, nacido de María Virgen, Dios y hombre verdadero. Has venido a nuestra historia, has compartido nuestro camino. Has venido para librarnos de las tinieblas y darnos la luz. En Ti ha aparecido la gracia, la misericordia, la ternura del Padre: eres el Amor hecho carne.

Nuestro Padre tiene paciencia con nosotros, nos ama, nos regalas tu presencia como guía en el camino a la tierra prometida, luz que disipas las tinieblas de la noche de nuestra vida. Nos traes con tu venida la misericordia, el perdón y la paz. Para la noche del 24, está preparada la fiesta familiar, espiritualmente te recibiremos en la intimidad del corazón. Esta Nochebuena quiero humildemente darte el regalo de mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.