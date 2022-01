Una Palabra Oportuna No. 1510

Oración de la noche. Sábado 01 de diciembre de 2022.

Por Hna Silvia Blanco.

Interioridad

Ha llegado el final de este día… PapáDios está disponible para compartir un momento contigo. Inicia respirando profundo.

Pon nombre a cómo te sientes después de esta jornada… Y ahora escucha a Jesús:

“Se llama Enmanuel, que significa Dios-con-nosotros”

Dios está con nosotros ahora: con nuestras alegrías y penas; con nuestra salud y enfermedad; con nuestra capacidad de admirar y acoger y también de mostrarnos fríos e indiferentes; de herir y de curar; de ilusionarnos y decepcionarnos… Tenemos un Dios que nos conoce y aun así nos sigue amando, y eso es asombroso.

Somos capaces de lo mejor y de lo peor ¿Qué ha sido lo mejor de mi día? ¿Y lo peor? Todo lo vivido lo pongo a los pies del pesebre en esta noche. Abrazo a Jesús, pequeño y frágil, dejando que Él me repare, me ilumine, me levante y me cure.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.