Una Palabra Oportuna No. 1511

Oración de la mañana. Domingo 02 de enero de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Yulitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en el segundo Domingo de Navidad

La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros”. Señor Jesús, has bajado a lo profundo de nuestra existencia asumiendo nuestra naturaleza humana. Te has encarnado en un cuerpo humano para convertir el nuestro en templo del Espíritu Santo. Tu amor y lealtad se han hecho una hermosa realidad. Nos has comunicado la vida y la luz, para que no sigamos caminando por senderos de muerte y oscuridad.

Un Dios hecho “carne” identificado con nuestra fragilidad. Dios que pisas nuestro suelo, comes con nosotros el pan de los sudores, y experimenta el amargo sabor de nuestras lágrimas. Que respiras nuestro aire, bebes nuestro vino, miras extasiado la multitud de estrellas por la noche, obra de las manos de tu Padre, y muy de mañana contemplas la belleza de los lirios del campo.

Un Dios que “trabajó con manos de hombre, pensó con nuestra inteligencia, obró con voluntad humana y amó con un corazón semejante al nuestro. Nacido de María, se hizo verdaderamente uno de los nosotros, en todo excepto en el pecado. En nuestro café de este domingo abrimos nuestra tienda y te pedimos vengas a acampar entre nosotros.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.