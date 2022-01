Una Palabra Oportuna No. 1518

Oración de la noche. Miércoles 05 de enero de 2022.

Por Hna. Silvia Blanco.

Interioridad

Buenas noches a todos. Llega el final de este día, y este es un buen momento para orar. Respira profundo.

Pon nombre a cómo te sientes… Y así, tal como estás, escucha este Evangelio:

“La vida era la luz de los hombres”

No es lo mismo vivir apagados o iluminados. No es lo mismo que la alegría inunde las miradas o que el silencio y la distancia se instale entre las personas. No es lo mismo que la mirada sobre nosotros mismos esté cargada de censura, de juicio, de rechazo… o vivamos con un corazón profundamente agradecido.

¿Cómo quieres vivir este año? ¿Cómo eliges mirar, juzgar, trabajar? Este año es una nueva oportunidad, un nuevo inicio: deja que Jesús inspire tus gestos, palabras, miradas: sé este año una persona de luz.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.