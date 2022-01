Una Palabra Oportuna No. 1530

Oración de la noche. Martes 11 de enero de 2022.

Por Hna. Silvia Blanco.

Interioridad

¡Qué bueno es poder dedicar al final del día un momento para estar con PapáDios! Empieza respirando profundo.

Pon nombre a cómo te sientes al final de esta jornada… Y así, tal como estás, escucha a Jesús en el Evangelio:

“Denles ustedes de comer”

Esa es nuestra misión, especialmente como educadores: dar alimento y nutrientes suficientes para que la vida se convierta en camino suave y no en carga pesada; que se convierta en historia de salvación y no en tragedia fracasada. ¡Que vivir nos dé alegría y no tristeza y sufrimiento!

Pide en esta noche a Jesús que no falte en tu vida el alimento del cuerpo, ni el alimento de su Cuerpo y de su Sangre para poder seguirle cada día.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.