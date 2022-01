Una Palabra Oportuna No. 1544

Oración de la noche. Martes 18 de enero de 2022.

Por Hna. Silvia Blanco.

Interioridad

¡Qué bueno es poder dedicar al final del día un momento para estar con PapáDios! Empieza respirando profundo.

Pon nombre a cómo te sientes al final de esta jornada… Y así, tal como estás, escucha a María en el Evangelio:

“Hagan lo que Él les diga”

En muchas ocasiones nos enfrentamos a decisiones difíciles, situaciones complejas, experiencias confusas… y en ellas a menudo no es fácil saber qué hacer. María nos da una luz para afrontar esos momentos: acercarse a Jesús, escucharle, obedecerle. Y sabemos que Jesús siempre apuesta por la vida, la reconciliación y la rehabilitación

En los momentos difíciles del día de hoy, ¿he pedido a Jesús que me aconseje, me ayude, me dé luz para saber tomar buenas decisiones?

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.