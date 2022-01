Una Palabra Oportuna No. 1559

Oración de la Mañana. Miércoles 26 de enero de 2022.

Por Mireya Escalante

¡A limpiar el terreno¡ (Marcos 4, 1-20)

La palabra de hoy es una de las parábolas más conocida, la del sembrador.

Comienza diciendo: “el que siembra, siembra la Palabra” y describe lo que pasa al oírla. Se pierde en el camino, entre piedras, o en espinos, solo la que llega a tierra fértil da fruto.

El que tenga oídos, que escuche, así dice.

Y.. tenemos oídos…

Pensemos en nuestro terreno, si no aprendemos a identificar las matas espinosas, los límites del terreno, si no sacamos las piedras, no va a crecer nada.

Lo hacemos cuando vamos a sembrar nuestra plantita en un matero para adornar la casa, pero… no lo hacemos en nosotros mismos.

Solo cada uno, puede saber cuáles son esas piedras que tiene que sacar, para aflojar la tierra, qué es lo que tiene que remover.

Sé que no es fácil tomar esa piedra en que se ha convertido nuestro corazón, por todas las cosas duras que nos han pasado y arrancarla para que quede la tierra suelta o arrancar espinas que salieron como defensa de malos tratos.

Por eso lo tenemos que pedir, solos es muy difícil que lo hagamos.

Es hora de escuchar.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.