Una Palabra Oportuna No. 1597

Oración de la mañana. Lunes 14 de febrero de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, muchas veces pedimos signos, señales y no nos damos cuenta de tu presencia en las cosas más sencillas de la vida. En nuestro café de esta mañana te pedimos fe plena y confiada que no tiene necesidad de pedir señales. Sé que me amas, que siempre estás. Hoy nuevamente te hacemos “suspirar profundamente”. Tú haces todo por nosotros y todavía queremos más. Estás siempre con nosotros: todo lo bueno en nuestras vidas viene de Ti. Permítenos ver todo los signos, descubrir y seguir la única señal posible, la del amor. «Y salió el amor, a recorrer nuestros caminos, a visitar ciudades, a mezclarse entre la gente.

Un extraño viento lo llevaba y lo traía, y con él iba su voz, su alegría y su mensaje: ¡Hagamos del amor nuestra señal!. ¡Dichosos aquellos que renuevan el amor gastado!…que curan el amor herido!, encienden el amor apagado. ¡Dichosos aquellos que levantan el amor caído!… perdonan el amor equivocado. …¡enderezan el amor torcido!.. Liberan el amor atado… ¡entregan el amor recibido! ¡Dichosos aquellos que resucitan el amor muerto!».

Hoy, “déjame ir contigo, mezclarme entre tus amigos. Recorrer esas aldeas que habitan los olvidados los que no recuerda nadie, quiero escuchar tu palabra simple y preñada de Dios que aunque a muchos incomode a tanta gente nos sana. Sentarme a tu mesa, comer del pan compartido que con tus manos repartes a todos los que se acercan. Y un día tocar tu manto, sin que tú lo notes arrancarte algún milagro.

Abrazar tus pies y derramar perfume porque en ti me veo amado. Que de tanto ir junto a ti pueda conocerte más, tú seas mi único amor y te siga siempre”.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

¡¡¡Feliz día del amor y la amistad!!!

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.