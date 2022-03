Una Palabra Oportuna No. 1639

Oración de la mañana. Lunes 7 de marzo de 2022.

Por Herlinda Gamboa y voz de Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, servimos el primer café de la mañana. Tú estás presente, disfrazado en todos los necesitados, como refugiado, pordiosero haciendo sonar monedas en su taza de café vacía; como un niño explotado; un trabajador desempleado, temeroso de volver a su casa con sus bolsillos vacíos, como el deprimido al que nadie visita. Este escenario que hoy queremos ver con una mirada nueva, nos regala un mensaje muy simple. No es un anuncio del juicio final de toda la humanidad, es el esfuerzo y la oportunidad para despertarnos frente a las necesidades de los demás. Me encuentro contigo en todas partes, porque los necesitados me rodean.

Debo hacer lo que yo pueda para consolarlos, y espero experimentar qué significa encontrarte en los pobres de este mundo. Nos regalas uno de los pasajes evangélicos más hermosos… Dejamos que el silencio orante nos ayude a comprometernos. Dentro de su aparente sencillez se encierra una profundidad que nos llama a la reflexión. Eres muy claro en tus palabras “Lo que hicieron con ellos, conmigo lo hicieron y lo que no hicieron con ellos conmigo no lo hicieron”. ¿Y qué es lo que hicimos o dejamos de hacer? Amar, tener misericordia. En las peores circunstancias, la enfermedad, la cárcel, la pobreza… Querer a alguien cuando las cosas van bien es muy fácil… cuando la situación está mal es otra cosa.

¿Cuántos enfermos, desterrados, marginados, hambrientos, nos tienden la mano cada día y no somos capaces de verlos?…Vivimos en un mundo que va muy deprisa, siempre andamos atentos a nuestros quehaceres, a las últimas noticias, a lo que está o no de moda y parece que no tuviéramos tiempo para los demás, los que de verdad nos necesitan ¿No será porque no tenemos en el centro de nuestra vida a Dios? ¿No será porque no amamos en el sentido evangélico? Revisemos sobre las prioridades de nuestro corazón para dar el paso concreto de servir y amar.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.