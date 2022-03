Una Palabra Oportuna No. 1647

Oración de la mañana. Viernes 11 de marzo de 2022.

Por Mireya Escalante

Reconcíliate primero (Mateo 5, 20-26)

Al leer esta Palabra, no me es posible separarla de una anécdota muy personal, vengo de una familia no muy religiosa, pero tenía dos tías que si lo eran, sobre todo una más que la otra, esa fue a almorzar a mi casa. Justo ese día en mi colegio, leyeron y explicaron lo expresado hoy: “si sabes que tu hermano tiene una queja contra ti, antes de ir al altar, resuelve tus asuntos con el hermano”.

Exactamente era la situación de esas dos cuñadas. Y siendo una niña, se me ocurre increpar públicamente a mi tía, diciéndole que ella no podía ir a la iglesia, ni comulgar si no se contentaba con su cuñada. Esa imprudente intervención, me costó un buen regaño.

Pero hoy, pienso que seguimos sin tomarnos muy serio esa enseñanza de Jesús aunque nos digamos muy cristianos.

Estoy segura que si nos lo tomáramos más en serio, no estarían muriendo miles en una guerra absurda.

Empezando por mí, tendría que detenerme y pensar seriamente si alguien tiene una queja contra mí y si es así, resolverla se convierte en lo demandante y prioritario, mucho antes de cualquier expresión externa de nuestra fe.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.